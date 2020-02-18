Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

7 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe saha olayları, Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları, MKE Ankaragücü de merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve talimatlara aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK'ye gönderildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, Boluspor, Ekol Göz Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Adanaspor kulüpleri de farklı gerekçelerle disipline sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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