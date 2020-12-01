Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

01.12.2020 19:59
Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 10. haftasında oynanan maçlarda disiplin ihlalleri nedeniyle Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, 4 kulübün de çeşitli gerekçelerle disipline gönderildiği aktarıldı.

Fenerbahçe'nin yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ve Beşiktaş'ın yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy'un da derbi maçtan sonra yaptıkları açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve Denizlispor Kulübünün yönetim kurulu üyesi Uğur Bağbaşlıoğlu'nun "sportmenliğe aykırı hareket", Rizespor'da sportif direktör Yılmaz Bal, futbolcular Selim Ay, Abdullah Durak ve Braian Samudio'nun "talimatlara aykırı hareket" ve Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Menemenspor, Giresunspor, Bursaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor'un çeşitli sebeplerden PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Hukuk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Sinisa Mihajlovic'in kızı Viktorija, sevgilisiyle dudak dudağa sarmaş dolaş poz verdi Alkol bitince dezenfektan içen 8 kişi hayatını kaybetti Çin'in örnek toplamak üzere fırlattığı "Chang'e 5" uzay aracı Ay'a indi Koronadan daha tehlikeli! Biyoteröristler, virüsler üzerinde çalışan biyologların bilgisayarlarına saldırı gerçekleştirebilir "Kiralık katil" iddialarına Kadir Şeker'in avukatından yanıt: Temeli olmayan iftiralar Yolun ortasında geri geri yürüyen kadın, polise zor anlar yaşattı Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: 20 milyon aşı gelecek, ilk uygulama 11 Aralık'ta sağlıkçılara yapılacak Yıldız Tilbe, aşı ve HES kodu başta olmak üzere her şeye karşı çıktı: Devlet dahi yaptıramaz
Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak Türkiye 50 milyon Çin, 25 milyon Alman aşısı alacak         
20:00
Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı Beyoğlu'nda korkutan yangın! 7'nci katta mahsur kalan vatandaşları itfaiye kurtardı         
19:52
Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı Şov yapayım derken hayatının hatasını yaptı! Köprüden nehre atlayan YouTuber kafatasını kırdı         
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 190 kişi vefat etti, 30 bin 110 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar Sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlıyor! İşte tüm detaylar         
18:12
Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran itiraf! Acı gerçek ortaya çıktı         
17:45
"Millet İttifakı'nın çatı adayı kim olsun?" anketinde ilk iki sırada İmamoğlu ve Yavaş var         
16:48
Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek Daimler, korona nedeniyle çalışanlarına toplamda 160 milyon euro ikramiye verecek         
15:58
Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu Görüntüler büyük tartışma yaratacak! Bir markaya ait şekerleme ürünlerini evde çıplak elle doldurdu         
15:50
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı         
14:28
Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak Kendini tavana asarak intihar eden terzinin bıraktığı not yürek dağladı: Çocuklarım size emanet, ölmem hepimiz için iyi olacak         
14:00
Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu Husumetli olduğu abisi ve yengesini mezarlıkta pompalı tüfek ile vurdu         
13:48
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş         
12:23
İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı İçinde 20 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti, ödül olarak parfüm aldı         
10:48
Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor Koronavirüs sonrası satışlar patladı! Organik turşular yok satıyor         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 20:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei