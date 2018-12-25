Süper Lig'den 9 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi
1 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK
) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray
, Beşiktaş
, Trabzonspor
, MKE Ankaragücü
, Göztepe, Kasımpaşa
, Kayserispor
, Bursaspor
ve Çaykur Rizespor
'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.
Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva
, Büyükşehir Belediye Erzurumspor
oyuncusu Egemen Korkmaz
ile Bursaspor antrenörü Selçuk Erdoğan
'ın da disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:39 Kaynak: AA
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