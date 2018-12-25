Son Dakika Haberleri: Süper Lig'den 9 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi

Süper Lig'den 9 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 9 Kulüp Pfdk'ye Sevk Edildi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 9 kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor, Bursaspor ve Çaykur Rizespor'un çeşitli nedenlerle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Welinton Souza Silva, Büyükşehir Belediye Erzurumspor oyuncusu Egemen Korkmaz ile Bursaspor antrenörü Selçuk Erdoğan'ın da disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor
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