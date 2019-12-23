Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Alanyaspor: 3 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, Alanyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


13. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor'da Baian'nun gönderdiği derinlemesine pasla buluşan Campos'un yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile kornere gitti.


24. dakikada Barrow'un yerden ortasında ceza alanı içerisinde Rodallega topa ıska geçtikten sonra Sacko'ya pas verdi. Sacko'nun sert şutu savunmadan döndü.


33. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunu kaleci Marafona son anda kornere çeldi.


36. dakikada Alanyaspor'da kazanılan kornerde topun başına geçen Salih Uçan'ın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Welinton Silva'nın kafa şutu kalecinin yanında ağlara gitti. 0-1


42. dakikada Fernandes'in korner çizgisi üzerinden yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Welinton Silva kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2


43. dakikada Baiano'nun sağ çaprazdan havadan yaptığı ortaya yükselen Campos yaptığı düzgün vuruşu ile farkı üçe çıkardı. 0-3


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx, Oğuz Yılmaz, Estupinan xx, Sapunaru xx, Zaki Yavru xx, Barrow xx, Sackey xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Aissati, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx, Fernandes xx, Anastasios Bakasetas xx, Baiano xx, Nsakala xx, Welinton Silva xx, Campos xx, Steven Caulker


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Cisse, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Ünal, Hamza Özdemir


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.) (Alanyaspor)


Sarı Kart: Ceyhun Gülselam (Alanyaspor) - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 08:53 Kaynak: İHA
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