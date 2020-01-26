Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı), System.String[]

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


6. dakikada orta sahadan gönderilen topla bulaşan Barrow şık çalımlarla ceza alanı içerisine kadar girdi. Barrow'un yerden kaleye gönderdiği top savunmasının müdahalesi ile kalecide kaldı.


16. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Adis Jahovic'in şutunda kaleci Stackhowak, başarılı müdahalesiyle mutlak golü önledi.


22. dakikada Rodallega'nın pasında ceza alanına hızlı giren Barrow'un çektiği sert şut üstten auta gitti.


27. dakikada orta sahada yaşanan karambolde topu önünde bulan Adis Jahovicd'in yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kalecinin yanından ağlara gitti. 0-1


34. dakikada Murawski ofsayttan doğan çift vuruşu kalecisine geri pas atarak kullandı. Stackhowiak kendisine gönderilen topu eliyle durdurup oyunu yeniden başlattı. Ancak hakem Halil Umut Meler kural hatası yapıldığını söyleyip ceza sahası içerisinde Antalyaspor lehine çift vuruş kararı verdi. Ardından çift vuruşta Yekta Kurtuluş ve Sinan Gümüş topu dışarı bıraktı ve Denizlispor taraftarları bu hareketi ayakta alkışladı.


40. dakikada Fredy'nin pasında savunması arkasında topla buluşan Mukairu'nun ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler xx, Bahtiyar Birinci xx, İbrahim Bozbey xx


Denizlispor: Stackhowiak x, Zeki xx, Oğuz Yılmaz xx, Sackey xx, Lopes xx, Murawski xx, Onazi xx, Olcay xx, Barrow xx, Aissati xx, Rodallega xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Oscar Estupinan, Recep Niyaz, Ben Youssef, Özgür Çek


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx, Veysel Sarı xx, Chico xx, Kudriashov xx, Yekta xx, Bünyamin Balcı xx, Sinan Gümüş xx, Mukairu xxx, Fredy xx, Jahovic xxx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Fernando da Silva, Gustavo,


Ezequiel, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy, Talha Bulut, Mikail Başar


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Goller: Adis Jahovic (dk. 27), Mukairu (dk. 41) (Antalyaspor)


Sarı Kartlar: Onazi (Denizlispor), Bünyamin Balcı, Mukairu (Antalyaspor) - DENİZLİ

Denizlispor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:37 Kaynak: İHA
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