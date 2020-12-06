Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika

Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

06.12.2020 19:21
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor), System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - DENİZLİ

Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor) - Son Dakika Spor


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