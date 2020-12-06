Süper Lig: Denizlispor: 0 Fenerbahçe: 1 (Maç devam ediyor)
06.12.2020 19:21
Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.
Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi. - DENİZLİ
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, artan vakalar sonrası uyardı: 28 gün sokağa çıkma yasağı şart, 14 gün işe yaramaz F.Bahçe, zorlu deplasmanda 3 puan arıyor! Canlı anlatım Filmlerde 2020 senesi nasıl başladı? Nasıl bitti? Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 2 kişi, kendilerini uyaran polisin burnunu kırdı Yusuf Yazıcı Burak'ın asistiyle ağları sarstı, Lille Monaco'ya geçit vermedi Ekmek dolabından çıkan not yürekleri sızlattı: Sokaktayım, artan ekmekleri alayım mı? "Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım" diyen ayakkabı boyacısına Fatma Şahin'den iki müjdeli haber Son Dakika! Erzurum'da cinnet getiren şahıs, eşi ve iki çocuğunu öldürdü