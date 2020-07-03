Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Denizlispor, Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

22. dakikada Denizlispor oyuncularından Hugo Rodallega şutunu çekti ancak kaleyi bulamadı.

25. dakikada Gaziantep FK oyuncularından Alexandru Maxim asist yaparak, orta saha oyuncusu Güray Vural ceza sahasının dışarısından vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturdu. 0-1

37. dakikada Gaziantep FK atağa geçti ve Alexandru Maxim şut çekti ancak top Denizlispor savunmasında kaldı.

38. dakikada Recep Niyaz'in ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü.

STAT: DENİZLİ ATATÜRK STADYUMU

Hakemler: Özgür Yankaya xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx, Bilal Gölen xxx

Denizlispor: Tolgahan Acar xx, Lopes xx, Mustafa xx, Rodallega xx, Murawski xx, Aissati xx, Oğuz Yılmaz xx, Estupınan xxx, Recep Niyaz xx, Bergdich xx, Zeki Yavru xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Sacko, Sedat Şahintürk, Onazı, Ben Youssef, Özgür Çek, Olcay Şahan, Sackey,

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Mison Djilobodji xx, Dorinel Toşca xxx, Kenan Özer xx, Ayobamı Kayode xx, Güray Vural xxx, Morais Junior xxx, Oğuz Ceylan xxx, de Sousa xx, Iulıan Maxım xx, Kana Bıyık xx

Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Kubilay Aktaş, Nogueıra Junıor, Radoslaw Pawlowski, Raman Chibsah, Mıroslaw Olkowskı, Furkan Soyalp, Mehmet Erdem Uğurlu, Muğdat Çelik

Teknik Direktör: Mariusi Sumudica

Gol: Güray Vural (dk. 25) (Gaziantep FK)

Sarı Kart: Mustafa Yumlu (Denizlispor)

(İHA)

Denizlispor, Güray Vural, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 22:12 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

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