Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

21.11.2020 17:03
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar 5. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Pawel Olkowski'nin vuruşunda defans araya girerek tehlikeyi önledi.

25. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Zakarya'nın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Muhammet Demir'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer, topu ağlara gönderdi. 0-1

36. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Güvenç topu kontrol etti.

47. dakikada ceza sahası dışında rakibine çalım attıktan sonra şut çeken Lopes, topu dışarıya gönderdi.

71. dakikada caza sahası içi sol çaprazında Mesanovıc tarafından çekilen şut yan ağlarda kaldı.

88. dakikada Murawski'nin pasıyla buluşan Bakalorz, topu üst direkten dışarı gönderdi.

90. dakikada Mesanovic'in şutunu son anda kaleci kornere çeldi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Erkan Akbulut xx, Sezgin Çınar xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Bergdich xx, Oğuz xx, Leismann xx, Lopes xx, Aissati xx (Recep dk. 68 x), Sagal xx (Mesanovic dk. 68 x), Sacko xx (Özer dk. 88 ?), Murawski xx, Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhamet, Subotic, Mustafa, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Gaziantep FK: Günay xx, Tosca xx, Djilobodji xx, Kana Biyik xx (Kubilay dk. 45 xx), Oğuz xx, Vetrih xx, Olkowski xx, Mirallas xx (Jefferson dk. 90 ?), Maxim xx (Furkan dk. 77 x), Kenan xx (Cenk dk. 90 ?), Muhammet xx (De souza dk. 77 x)

Yedekler: Çağlar, Kozulc, Mehmet, Mirza

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Gol: Kenan Özer (dk. 26) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Zakarya, Murawski (Denizlispor), Ali Tosca, Kana Biyik, Furkan (Gaziantep FK)

(Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz/İHA)

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Kenan Özer, Gaziantep, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız İsveç'te kritik görevdeki Türk asıllı subay, esrarengiz bir biçimde kayboldu AK Partili Mahir Ünal'dan Alaattin Çakıcı açıklaması: Erdoğan'a karşı darbe ve ölüm tehditleri yapılırken sus pus olanlar, şimdi ağlıyorlar Restoran yasağına Türk işi çözüm! Yemeklerini alıp büfelerin önünde oturup yediler Son Dakika! Bakan Koca salgındaki kötü gidişatı bu sözlerle gözler önüne serdi: Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı Tedavisine evde devam edilen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf Üst dudağı ve burun delikleri olmayan kuzu, çiftçiyi hayretler içinde bıraktı FETÖ üyesi olmakla suçlanan İYİ Parti Rize İl Başkanı: Elinde belge olup savcılığa vermeyen şerefsizdir
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbiriği'ni 5-1 mağlup etti         
17:48
Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti Muazzez Ersoy, büyük çabayla yaptırdığı ve adının verildiği lösemi hastanesinin isminin değiştirilmesine sitem etti         
17:42
Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı Fenerbahçeli Mert Hakan'ın nefis golü sosyal medyayı salladı         
16:43
Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Dengesini kaybederek 4. kattan düşen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
16:28
"İnançsız insan vicdanlı değildir" diyen Öykü Gürman'a Ateizm Derneği'nden tepki         
15:49
Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü Trenin ucu bucağı görünmüyor! Ermenilerden ele geçirilen tank ve toplar Bakü'ye götürüldü         
14:55
Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi Kısıtlama öncesi Konyaaltı Sahili turistlere kaldı, kent sakinleri de fotoğraf çekinmekle yetindi         
14:30
Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor Kızını trafik kazasında kaybeden baba: Kurban olduğum yavrum, gelinlikle gidecekken tabutla gidiyor         
14:16
O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu O Ses Türkiye'nin sevilen yarışmacısı ses tellerinden ameliyat oldu         
13:52
Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor Fuhuş için kurulan gizli geçitleriyle nam salan bölgenin kaderi değişiyor         
12:21
1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek 1 Aralık'ta kış lastiği uygulaması başlıyor, kurala uymayana 885 TL ceza kesilecek         
12:17
Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu Eşi Gökhan Çıra'nın kendisini aldattığı ileri sürülen Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladığı söylenen Selin Ciğerci gözyaşlarına boğuldu         
11:57
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor         
11:29
Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu Bahçesine fidan dikerken 6. yüzyıla ait kilise buldu         
11:05
Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor Vatandaşların kısıtlamayı yanlış anladığı kentimizde in cin top oynuyor         
10:55
Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı Sahte pasaportla yurt dışına kaçmaya çalışan PKK'lı kadın terörist böyle yakalandı         
10:25
Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti Dolandırıldığını sanıp kamera kayıtlarını izledi, iş yerinin soyulduğunu fark etti         
10:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2020 18:22:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei