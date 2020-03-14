Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor.

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor kendi evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Estupinan pasını ceza sahası önündeki Recep Niyaz'a verdi. Recep'in sert şutunu kaleci Nordfeldt son anda uzanarak çıkardı.


12. dakikada Seuntjens'in kornerden yaptığı orta kaleye doğru giderken Denizlispor kalecisi Stachowiak son anda parmakların ucu ile dokunarak topun ağlara gitmesini engel oldu.


13. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Barrow'un havadan yaptığı ortayı kaleci Nordfeldt çeldi. Topu önünde bulan Rodallega'nın yerden doğrudan kaleye gönderdiği topu bu defa savunmadaki Halil İbrahim kornere yolladı.


35. dakikada ceza alanı girişinde topla buluşan Zeki Yavru'nun şutu az farkla kale direğinin üstünden auta gitti.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx,


Denizlispor: Stachowiak xx, Zeki Yavru xx, Mustafa Yumlu xx, Oğuz Yılmaz xx, Olcay Şahan xx, Onazi xx, Aissati xx, Recep Niyaz xx, Estupinan xx, Barrow xx, Rodallega xx


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Tıago Lopes, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Özgür Çek


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gençlerbirliği: Krıstoffer Nordfeldt xx, Ahmet Oğuz xx, Halil İbrahim Pehlivan xx, Zargo Toure xx, Flavıo da Silva xx, Berat Ayberk Özdemir xx, Fabricio Jesus xx, Mats Seuntjens xx, Santos Candeıas xx, Stephane Sessegnon xx, Yann Sio xx


Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattıas Bjarsmyr, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altıparmak, Abdoulaye Sadıo Dıallo, Ömer Alper Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Sarı Kart: Onazi (Denizlispor) - DENİZLİ

Gençlerbirliği, Recep Niyaz, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 02:57 Kaynak: İHA
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