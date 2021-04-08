Süper Lig: Denizlispor: 0 Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk Yarı) 5. dakikada Koomson rakibini geçtikten sonra ceza sahası içerisinde topu arkaya doğru çıkardı. Hajradinoviç'in yakın mesafeden sert şutu farklı şekilde üstten dışarıya çıktı. 10. dakikada Sagal'ın kullandığı serbest vuruşta Mesanoviç kafayı vururken, top kaleci Ertuğrul'da kaldı. 24. dakikada Sagal'ın sol çaprazdan arka kale direğine yaptığı etkili ortada hiç kimse topa dokunamadı. 32. dakikada Rodallega topu önüne alarak ceza sahasına doğru ilerlerken arkalardan gelen Murawski'yi gördü. Murawski'nin ceza sahası içerisinde bekletmeden yaptığı sert vuruş savunmadan geri döndü. 36. dakikada Bakalorz'un savunma arkasına gönderdiği topa Mesanoviç'ten önce Ertuğrul sahip oldu. 37. dakikada Sagal'ın sol kanattan yaptığı yerden ortada Bakalorz önünden geçen topa dokunamazken, meşin yuvarlağa savunma sahip oldu. 39. dakikada Oğuz'un yaptığı ortaya yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 43. dakikada Varga'nın ceza sahası dışından sert şutu savunmadan döndü. Ardından Drinkwater'ın gelişine vuruşunda top az farkla auta gitti. Stat: Denizli Atatürk Hakem: Alper Ulusoy xx, Samet Çavuş xx, İbrahim Bozbey xx Denizlispor: Cenk xx, Sakıb xxx, Mustafa xx, Oğuz xxx, Leismann xx, Murawski xx, Bakalorz xx, Diskerud xx, Sagal xx, Mesanoviç xx, Rodallega xx Yedekler: Abdulkadir, Muhammet, Özer, Kubilay, Hasan, Dossevi, Sacko, Tusha, Ali Yavuz Teknik Direktör: Hakan Kutlu Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Haddadi xx, Brecka xx, Luckassen xx, Hadergjonaj xx, Sadiku xx, Drinkwater xx, Varga xxx, Hajradinoviç xx, Koomson xxx, Thelin xx Yedekler: Ramazan, Tarkan, Anıl, Tosic, Evren Eren, Mehmet, Bistrovic, Doğucan, Yasin, Hasan Emre Teknik Direktör: Şenol Can Sarı kartlar: Murawski, Rodallega (Denizlispor) - DENİZLİ

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