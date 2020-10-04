Süper Lig: Denizlispor: 0 Konyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor, evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 25 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - DENİZLİ
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 14:00 - Kaynak: İHA
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