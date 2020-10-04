Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Bakalorz'un ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşamıyor.
59. dakikada Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.
65. dakikada Lopes'in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal'ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.
86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.
89. dakikada Skubic'in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa'nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.
90+ dakikada Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali'nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırıyor.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Bahattin Duran xx, Kemal Mavi xx
Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx, Mustafa xx, Subotic xxx, Leismann x (Zakarya dk. 73 x), Bakalorz xx (Murawski dk. 73 x), Aissati xx, Sagal x, Recep xx, Mesanovic xx, Rodallega xx
Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Konyaspor: İbrahim xx, Guilherme xx, Abdülkerim xx, Uğur x, Skubic xx, Amir xx, Jevtovic xx, Milosevic x (Cikalleshi dk. 60 x), Ömer Ali xx, Shengalia xx (Miya dk. 60 x), Kravets xx (Musa dk. 70 x)
Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok
Teknik Direktör: İsmail Kartal
-İHA-
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:41 - Kaynak: İHA
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