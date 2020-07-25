Süper Lig: Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
17. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.
18. dakikada Sacko'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.
39. dakikada Denizlispor'da Aissati'nin ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.
STAT: DENİZLİ ATATÜRK
Hakemler: Alper Ulusoy xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx
Denizlispor: Hüseyin xx, Zeki xx, Oğuz xxx, Mustafa xx, Zakarya xx, Murawski xx, Sackey xx, Sacko xxxx, Aissati xx, Recep xx, Rodallega xx
Yedekler: Abdülkadir, Lopes, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Estupinan, Alihan, Özgür, Olcay
Teknik Direktör: Levent Kartop
MKE Ankaragücü: Korcan xx, Cebrail xx, Kulusic xx, Fatih xxx, Stanojevic xx, Sedat xx, Lukasik xx, Lobjanidze xx, Scarione xxx, Michalak xx, Orgill xx
Yedekler: Mert, Mahmut, Orkan, Ender, İlhan, Boada, Emre, Sıtkı, Berke
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
(İHA)