Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada Murawski'nin, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutu, kaleci Marafona kurtardı.



55. dakikada ceza alanı girişinde elle oynamadan kaynaklanan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın sert şutu barajdan döndü.



69. dakikada Anastasios Bakasetas'ı ceza yayı üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi.



78. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahadan rakip ceza alanına yaptığı ortada rakibini geçen Cisse gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4



86. dakikada Alanyaspor'da sahneye çıkan bu defa Onur Bulut oldu. Efecan'ın pası ile ceza alanı içinde buluşan Onur Bulut düzgün bir vuruşla golünü attı. Yan hakemin ofsayt bayrağını gören hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti. Sonrasında itirazlar üzerine VAR'a giden Göçek, golü verdi. 1-5



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Mehmet Akyüz dk. 73 x), Oğuz Yılmaz, Estupinan xx, Sapunaru xx, Zaki Yavru xx, Barrow xx, Sackey xx (Aissati dk. 46 x)



Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 76 x), Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx (Onur Bulut dk. 84 x), Fernandes xx (Cisse dk. 68 x), Anastasios Bakasetas xx, Baiano xx, Nsakala xx, Welinton Silva xx, Campos xx, Steven Caulker



Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Veysel Ünal, Hamza Özdemir



Teknik Direktör: Erol Bulut



Goller: Estupinan (dk. 83) (Denizlispor), Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.), Cisse (dk. 78), Onur Bulut (dk. 86) (Alanyaspor)



Sarı Kartlar: Lopes (Denizlispor), Ceyhun Gülselam, Nsakala (Alanyaspor) - DENİZLİ