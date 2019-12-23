Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Murawski'nin, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutu, kaleci Marafona kurtardı.


55. dakikada ceza alanı girişinde elle oynamadan kaynaklanan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın sert şutu barajdan döndü.


69. dakikada Anastasios Bakasetas'ı ceza yayı üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi.


78. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahadan rakip ceza alanına yaptığı ortada rakibini geçen Cisse gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4


86. dakikada Alanyaspor'da sahneye çıkan bu defa Onur Bulut oldu. Efecan'ın pası ile ceza alanı içinde buluşan Onur Bulut düzgün bir vuruşla golünü attı. Yan hakemin ofsayt bayrağını gören hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti. Sonrasında itirazlar üzerine VAR'a giden Göçek, golü verdi. 1-5


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx


Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Mehmet Akyüz dk. 73 x), Oğuz Yılmaz, Estupinan xx, Sapunaru xx, Zaki Yavru xx, Barrow xx, Sackey xx (Aissati dk. 46 x)


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 76 x), Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx (Onur Bulut dk. 84 x), Fernandes xx (Cisse dk. 68 x), Anastasios Bakasetas xx, Baiano xx, Nsakala xx, Welinton Silva xx, Campos xx, Steven Caulker


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Veysel Ünal, Hamza Özdemir


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Estupinan (dk. 83) (Denizlispor), Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.), Cisse (dk. 78), Onur Bulut (dk. 86) (Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Lopes (Denizlispor), Ceyhun Gülselam, Nsakala (Alanyaspor) - DENİZLİ

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:01 Kaynak: İHA
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