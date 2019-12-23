Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu) - Son Dakika

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada orta sahadan hızlı çıkan Alanyaspor'da Baian'nun gönderdiği derinlemesine pasla buluşan Campos'un yerden doğrudan kaleye gönderdiği top kaleci Stackhowiak'ın müdahalesi ile kornere gitti.

24. dakikada Barrow'un yerden ortasında ceza alanı içerisinde Rodallega topa ıska geçtikten sonra Sacko'ya pas verdi. Sacko'nun sert şutu savunmadan döndü.

33. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunu kaleci Marafona son anda kornere çeldi.

36. dakikada Alanyaspor'da kazanılan kornerde topun başına geçen Salih Uçan'ın ceza alanına yaptığı ortaya yükselen Welinton Silva'nın kafa şutu kalecinin yanında ağlara gitti. 0-1

42. dakikada Fernandes'in korner çizgisi üzerinden yaptığı ortada müsait pozisyonda topla buluşan Welinton Silva kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 0-2

43. dakikada Baiano'nun sağ çaprazdan havadan yaptığı ortaya yükselen Campos yaptığı düzgün vuruşu ile farkı üçe çıkardı. 0-3

49. dakikada Murawski'nin, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutu, kaleci Marafona kurtardı.

55. dakikada ceza alanı girişinde elle oynamadan kaynaklanan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın sert şutu barajdan döndü.

69. dakikada Anastasios Bakasetas'ı ceza yayı üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi.

78. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahadan rakip ceza alanına yaptığı ortada rakibini geçen Cisse gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4

86. dakikada Alanyaspor'da sahneye çıkan bu defa Onur Bulut oldu. Efecan'ın pası ile ceza alanı içinde buluşan Onur Bulut düzgün bir vuruşla golünü attı. Yan hakemin ofsayt bayrağını gören hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti. Sonrasında itirazlar üzerine VAR'a giden Göçek, golü verdi. 1-5

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Mehmet Metin xx, Yusuf Bozdoğan xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Lopes xx, Rodallega xx, Murawski xx, Sacko xx (Mehmet Akyüz dk. 73 x), Oğuz Yılmaz, Estupinan xx, Sapunaru xx, Zaki Yavru xx, Barrow xx, Sackey xx (Aissati dk. 46 x)

Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Alanyaspor: Marafona xx, Ceyhun Gülselam xx (Musa Çağıran dk. 76 x), Efecan Karaca xx, Salih Uçan xx (Onur Bulut dk. 84 x), Fernandes xx (Cisse dk. 68 x), Anastasios Bakasetas xx, Baiano xx, Nsakala xx, Welinton Silva xx, Campos xx, Steven Caulker

Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Veysel Ünal, Hamza Özdemir

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Estupinan (dk. 83) (Denizlispor), Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.), Cisse (dk. 78), Onur Bulut (dk. 86) (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Lopes (Denizlispor), Ceyhun Gülselam, Nsakala (Alanyaspor)

(İHA)