Son Dakika Haberleri: Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Son Dakika Spor Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

34 dakika önce

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti.

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Vedat Muriqi sağ kanatta uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, sert bir şutla ağları sarstı. 0-2


73. dakikada Denizlispor'un yaptığı atakta Olcay Şahan'ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati'nin ortasının ardından Oscar Estupinan'ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-2


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx


Denizlispor: Stachowiak xx, Lopes xx, Mustafa Yumlu xx, Murawski xx, Sacko xx (Olcay Şahan dk. 46 x), İsmail Aissati xx,Estupinan xx, Zakarya xx, Sapunaru xx, Barrow xx (Sedat Şahintürk dk. 84 ?), İsaac Sackey xx (Mehmet Akyüz dk. 69 x)


Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Isla, Emre Belözoğlu xx (Deniz Türüç dk. 64 x), Ozan Tufan xx, Tolga Ciğerci xx (Jailson dk. 84 ?), Serdar Aziz xx, Gustavo xx, Rodrigues xx (Alper Potuk dk. 90 ?), Zanka xx, Vedat Muriqi xx,


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Zajc


Jailson, Alper Potuk, Rami,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Oscar Estupinan (dk. 73) (Denizlispor), Tolga Ciğerci (dk. 39), Vedat Muriqi (dk. 62) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İsmail Aissati, İsaac Sackey (Denizlispor) - DENİZLİ

İsmail Aissati, Denizlispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:26 Kaynak: İHA
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