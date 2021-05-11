Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

89. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed'in rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşta düzgün vuruşta meşin yuvarlak Abdulkadir Sünger'in solundan filelere yolladı. 1-4

86. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. 1-3

81. dakikada Emirhan'ın Onyekuru'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

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