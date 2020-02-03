Süper Lig: Denizlispor: 1 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde Göztepe'yi ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



60. dakikada Denizlispor'da Barrow sağ kanatta Aissati ile duvar pası yaptı ve son çizgiye indi. İçeri çevirdiği top kaleye paralel giderken topa kimse dokunamadı.



65. dakikada sağ kanattan Murawski'nin yaptığı ortaya Youssef yakın mesafeden kafayı vurdu ancak kaleci Beto gole izin vermedi.



72. dakikada Halil Akbunar'un ceza alanı girişinden yerden çektiği şut farklı şekilde yandan auta gitti.



82. dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Halil penaltı noktası yakınlarındaki Jerome'a çıkardı fakat tecrübeli futbolcunun vuruşunda top kornere gitti.



85. dakikada Murawski'nin pasını Barrow çok şık indirdi ve Rodallega bir anda karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda Beto gole izin vermedi. Seken topu Estupinan tamamladı. Yardımcı hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı ve ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. Ancak hakem VAR odasından gelen uyarı üzerine golü verdi. 1-1



90. dakikada Halil Akbunar ile Denizlispor yedek kulübesi arasında yaşanan gerginlik sebebiyle oyun uzatma dakikalarında durdu. Gerginliğin ardından halem Beto'ya sarı kart gösterdi.



Stat: Denizli Atatürk



Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Samet Çavuş xx, Deniz Caner Özaral xx



Denizlispor: Stackhowiak xx, Mustafa Yumlu xx, Youssef xx, Özgür Çek xx, Zeki Yavru xx, Murawski xx, Onazi ? (Aissati dk. 8 x), Sedat Şahintürk xx (Estupinan dk. 67 x), Modou Barrow xx, Recep Niyaz xx (Olcay Şahan dk. 82 x), Rodallega xx



Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Zakarya, Alihan Kalkan, Isaac Sackey,



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Göztepe: Beto xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Gassama xx, Berkan Emir xx, Castro xx (Borges Mora dk.77 x), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx (Kamıl Antonı dk. 88 ?), Napoleonı xx (Bıyogo Poko dk. 68 x), Rana Jerome xx,



Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Marcıo da Costa, Hüseyin Bulut, Zlatko Trıpıc, Yalçın Kayan, Leo Schwechlen, Murat Paluli



Teknik Direktör: Ersan Parlatan



Goller: Serdar Gürler (dk. 9) (Göztepe), Estupinan (dk. 85) (Denizlispor)



Sarı Kartlar: Mehmet Özdilek (Teknik Direktör), Aissati, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Gassama, Rana Jerome, Soner Aydoğdu, Beto (Göztepe) - DENİZLİ