Süper Lig: Denizlispor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.

18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.

45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.

54. dakikada Clichy'in ceza alanı içerisine gönderdiği topla buluşan Visca sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Visca yaptığı düzgün vuruşla kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. 0-1

60. dakikada ani gelişen Denizlispor atağında orta sahadan hızlı çıkan Sacko topu Barrow'un koşu yoluna attı. Topla buluşan Barrow'un sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu. 1-1

71. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahasında içerisinde kafalardan seken topu önünde bulan Sacko'nun şutu kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı gitti.

90+2. dakikada hızlı hücumla çıkmak isteyen Başakşehir'de yapılan pas hatasında topu önünde bulan Burak Çalık'ın ceza alanı yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.

90+3. dakikada Estupinan'ın attığı pasla ceza alanı içerisinde topla buluşan Barrow'un kalecinin yanından kaleye gönderdiği top direkten geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, İbrahim Bozbey xx

Denizlispor: Stackhowiak xx, Zeki Yavru xx, Oğuz Yılmaz xx, Mustafa Yumlu xx, Lopes xx, Sackey xx, Murawski xx, Sacko xx (Burak Çalık dk. 78 x), Olcay Şahan xx (Aissati dk. 70 x), Barrow xx, Rodallega xx (Estupinan dk. 90 ?),

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Emre Sağlık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Junior Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mehmet Topal xx (Gökhan İnler dk. 89 ?), İrfan Can Kahveci xx, Visca xx, Aleksic xx (Muhammet Arslantaş dk. 88 ?), Elia xx (Kerim Frei dk. 85 ?), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Viera, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Visca (dk. 54) (Medipol Başakşehir), Barrow (dk. 60) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor), Aleksic (Medipol Başakşehir)

(İHA)