Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

09.01.2021 13:55
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor.

Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. 4dakikada Jefferson'un topuk pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Maxim, ceza alanına girdi. Önce rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Maxim, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

8. dakikada Fajr'ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay topu son anda çeldi.

12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gradel'in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

24. dakikada Erdoğan'ın sol kanattan ortasında topla buluşan Hakan Arslan'ın şutunu Günay çeldi.

28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışında Fajr'ın pasında topla buluşan Claudemir'in şutunu kaleci Günay çeldi.

41. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada Mirallas'ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode x

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yasin, Garcia, Camara, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray xx, Mirallas xx, Vetrih x, Jefferson xx, Maxim xx, Muhammet x

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kenan, Souza, Kozulj, Mirza,Tetteh, Enver Cenk, Furkan

Teknik Direktör: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç (Gaziantep FK), Hakan Arslan (DG Sivasspor) - SİVAS

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)
Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika Spor


Son Dakika

Bursasporlu Ali Akman'a Alman ekibi Frankfurt talip oldu İstanbul'da Halk Ekmek kuyruklarını bitirecek çözüm! Sokak sokak gezecek 40 araç kontak çevirdi "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Siirt'te bir kişi, tarlasında bulduğu taşları 50 bin dolardan satışa çıkardı Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla, yaşananları anlattı: Eşofmanımı indirmeye çalışırken 'beni aldattın' diyordu 73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu, evini fabrika yaptı Benzin istasyonundaki pompacı fark etti! Satın aldığı aracın önü 2012 arkası 2010 model çıktı
James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı James Rodriguez'in sevgilisi model Lima, doğum gününü bikinili cesur pozuyla kutladı         
14:44
Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar         
14:20
Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü Son Dakika! Endonezya'da iç hat seferi yapan yolcu uçağı denize düştü         
13:50
Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun kendini eve kapattı Gonca Vuslateri ile ayrılan Hakan Altun kendini eve kapattı         
13:42
Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı         
12:13
Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Kendisini kelepçeleyip tecavüz eden, çıplak şekilde döven eşini öldüren kadının ifadesi kan dondurdu         
11:40
Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı Erdoğan'ın Asiltürk'ü ziyaretinden sonra Karamollaoğlu, Cumhur İttifakı'na yeşil ışık yaktı         
11:16
2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu 2020 yılında Türkiye'de en çok satılan ikinci el otomobil markası Volkswagen oldu         
11:01
Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek Düzenleme yürürlüğe girdi! Trafik cezasını araç kiralayan ödeyecek         
10:44
Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu         
10:17
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar Depo depo vurgun! İhtiyaç sahipleri için topladıkları yardımları satıp altına yatırdılar         
09:40
Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti Kısıtlamada yediği para cezasıyla tanımıştık! Evsiz adamın Ankara'da hayatı değişti         
09:17
MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz MİT'ten ezber bozan personel alımı ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz         
23:32
Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu Gören dönüp bir daha baktı! Jennifer Lopez, tanga mayosuyla sahilin gözdesi oldu         
22:08
Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım Meral Akşener: Doğu Perinçek benden hiç hoşlanmaz çünkü bir Maocu neferini ülkücü yaptım         
20:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2021 15:09:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Gaziantep FK: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei