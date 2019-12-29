Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor.

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında, lider DG Sivasspor, Göztepe'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada Caner'in Deniz'i düşürmesi ile maçın hakemi serbest vuruş noktasını gösterdi. Berkan'ın kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu Yatabare uzaklaştırdı.


26. dakikada Marcelo, Mert Hakan'dan kazandığı topu ceza sahası içerisindeki Yatabare ile buluşturdu. Bu oyuncunun kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.


32. dakikada sağ kanattan Marcelo'nun ortasında ceza sahası içinde Mert Hakan'ın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Mehmet Cem Satmaz xx, Mustafa Sönmez xx


DG Sivasspor: Samassa xx, Marcelo xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Fernando xx, Emre xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Erdoğan, Traore, Armin, Volkan, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Göztepe: Beto xx, Murat xx, Leo xx, Reis xx, Berkan xx, Castro xx, Soner xx, Napoleoni xx, Halil, Mossoro xx, Deniz xx


Yedekler: Mehmet, Arda, Mora, Kerem, Ege, Yasin, Yalçın, Batuhan, Hakan


Teknik Direktör: Ersan Parlatan


Sarı kart: Mert Hakan (D.G. Sivasspor) - SİVAS

Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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