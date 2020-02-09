Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında DG Sivasspor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.


Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mert Hakan'nız zayıf vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.


31. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Visca'nın şutunda kaleye giden topu Claudemir uzaklaştırmayı başardı.


32. dakikada Elia'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Demba Ba'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.


39. dakikada Uğur'un sol kanattan ortasında topla buluşan Fernando meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Birinci xx, Mustafa İlker Coşkun xx


DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Barış x (Claudemir dk. 10 xx), Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Ziya xx, Fernando xx, Yatabare xx


Yedekler: Muammer, Papp, Camara, Yasin, Armin, Furkan, Ali


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Alexandru xx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx, Visca xx, Demba Ba xx, Elia xx, Crivelli


Yedekler: Volkan, Gulbrandsen, Muhammet, Aziz, Uğur, Skrtel,Berkay,Okechukwu,Gökhan,Aleksic


Teknik Direktör: Okan Buruk - SİVAS

Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
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