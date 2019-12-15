Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika Spor

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

6 saat önce

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı), System.String[]

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.


Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.


31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.


32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


Stat: 4 Eyül


Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx


DG Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xxx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xx, Ziya xx, Fernando xxx, Emre xxx, Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin, Barış


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Fenerbahçe: Altay x, Isla xx, Sadık x (Zanka dk. 23 x), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Rodrigues xx, Kruse xx, Muriqi x


Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Rami


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Fernando (dk. 32) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Fatih (Sivasspor), Isla (Fenerbahçe) - SİVAS

Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş'ın 35 maçlık serisi bitti
Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Projenin bitirilmesi 6-7 yılı bulur

Son Dakika Haberleri
00:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız - Son Dakika Spor
00:12 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! Shane Larkin... - Son Dakika Spor
23:52 Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları hakemleri açıklandı! - Son Dakika Spor
23:52 Sivasspor'un resmi sitesi hacklendi - Son Dakika Spor
23:52 Teksüt Bandırma 80-83 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Son Dakika Spor
21:57 Beşiktaş kaybetti, Babel'in paylaşımına kimse anlam veremedi - Son Dakika Spor
21:47 Maç sonunda Sergen Yalçın'dan itiraf: Çok özlemişim - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 00:25:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]