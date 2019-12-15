Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada ceza sahası içerisine giren Fernando'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.
31. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Rodrigues'in sert şutunda köşeye giden topu kaleci Samassa kornere çeldi.
32. dakikada Mert Hakan'ın defansın arkasına attığı topa hareketlenen Fernando, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
45. dakikada Ozan Tufan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Max Kruse'nin sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
Stat: 4 Eyül
Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx
DG Sivasspor: Samassa xxx, Goiano xx, Aaron xx, Caner xxx, Uğur xx, Fatih xx, Mert xx, Ziya xx, Fernando xxx, Emre xxx, Yatabare xxx
Yedekler: Muammer, Ali, Kone, Cofie, Papp, Oliveria, Erdoğan, Traore, Armin, Barış
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Altay x, Isla xx, Sadık x (Zanka dk. 23 x), Serdar xx, Dirar xx, Gustavo xx, Emre xx, Ozan xx, Rodrigues xx, Kruse xx, Muriqi x
Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Ferdi, Deniz, Jailson, Murat, Rami
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Fernando (dk. 32) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Fatih (Sivasspor), Isla (Fenerbahçe) - SİVAS