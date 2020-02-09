Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
Son Dakika Spor Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

6 saat önce

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı.

Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu), System.String[]

Süper Lig'in 21. haftasında zirvenin iki güçlü adayı DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir, 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.


Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Demba Ba'nın sert şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.


60. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından şutunda top direkten döndü.


66. dakikada Visca'nın ceza yayı üzerinden vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topu Demba Ba filelere gönderdi. 0-1


80. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde Yatabare kafayla topu ağlara yolladı. 1-1


Stat: 4 Eylül


Hakemler: Halis Özkahya xx, Bahattin Birinci xx, Mustafa İlker Coşkun xx


DG Sivasspor: Samassa xx, Caner xx, Aaron xx, Uğur xx, Barış xx (Claudemir dk. 10 xx), Fatih xx, Mert Hakan xx, Hakan xx, Ziya xx (Papp dk. 80 ?), Fernando xx (Yasin dk. 70 xx), Yatabare xxx


Yedekler: Muammer, Camara, Armin, Furkan, Ali


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Ponck xx, Epureanu xx, Clichy xx, İrfan xx, Mahmut xx (Aleksic dk. 89 ?), Visca xx, Demba Ba xxx (Skrtel dk. 79 ?), Elia xx (Gulbrandsen dk. 70 xx), Crivelli xx


Yedekler: Volkan, Muhammet, Aziz, Uğur, Berkay, Okechukwu, Gökhan,


Teknik Direktör: Okan Buruk


Goller: Yatabare (dk. 80) (Sivasspor), Demba Ba (dk. 66) (Medipol Başakşehir)


Sarı Kartlar: Clichy, Visca, İrfan (Medipol Başakşehir) - SİVAS

Başakşehir, Sivasspor, Demba Ba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 06:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı
Kasımpaşa-Galatasaray maçında Marcelo Saracchi sakatlandı Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımı, sosyal medyayı salladı Rıdvan Dilmen: Futbolu çocuk bahçesine çevirdiler

Son Dakika Haberleri
21:41 Zülfü Livaneli'nin aradığı çocuk bulundu
20:08 Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi
19:16 1 haftadır evde
19:16 Sezen'in kapısını çaldı
19:16 Kıvanç'a albüm baskısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 00:34:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Medipol Başakşehir: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]