Süper Lig: DG Sivasspor: 2 - Y. Denizlispor: 1 (İlk yarı)

DG Sivasspor, Süper Lig'in 16. haftasında Y. Denizlispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erdoğan'ın sağ çaprazdan şutunda top kaleci Pantilimon'da kaldı.

16. dakikada Sivasspor atağa çıkmaya çalışırken kazanılan top Rodallega ile buluştu. Şık bir çalımla ceza yayı üzerinden içeri sokulan Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

20. dakikada Gradel hava pası ile topu Yatabare ile buluşturdu. Yatabare'nin şutunda top ağlarla buluştu. VAR'a giden hakem elle oynandığı gerekçesi ile golü geçerli saymadı ve penaltı kararı verdi.

25. dakikada Gradel'in kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-1

34. dakikada Sagal ceza sahası yayının hemen içinden şutunu kaleye gönderdi, top az farkla dışarı çıktı.

45. dakikada ceza yayı içinde topla buluşan Fajr'in sert şutunda top ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Sönmez xx

DG Sivasspor: Ali xx, Appindangoye xx, Caner xx, Goiano xx, Uğur xx, Robin xx, Erdoğan xx, Claudemir xx, Fajr xx, Gradel xx, Yatabare xx

Yedekler: Muammer, Kone, Cofie, Yasin, Garcia, Camara, Kubilay, Ninga, Ziya, Kayode

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Y. Denizlispor: Pantilimon xx, Fabiano xx, Lopes xx, Bergdich xx, Mustafa xx (Muhammet dk. 28 xx), Bakalorz xx, Murawski xx, Mesanovic xx, Recep xx, Sagal xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin, Abdullah, Sacko, Dossevi, Mert, Özer, Alihan, Muhammed

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Gradel (dk. 20 pen.) Fajr (dk. 45) (DG Sivasspor), Rodallega (dk. 17) (Y. Denizlispor)

Sarı kart: Mesanovic (Y. Denizlispor)

-İHA-