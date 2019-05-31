Son Dakika Haberleri: Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'e kutlama
Son Dakika Güncel Haber

Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'e kutlama

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'u tebrik etti.

Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'e kutlama, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'u tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'i yeniden Süper Lig'e taşıdığınız için hepinizi yürekten kutluyorum. Tebrikler, teşekkürler Gazişehir Gaziantep. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.
Gül, Spor Toto 1. Lig play-off finalindeki mücadelesinden dolayı da "Kardeş şehir Hatay'ın temsilcisi Hatayspor'u da tebrik ediyoruz. Dostluğumuz daim olsun." mesajını iletti.
Bakan Gül, Gazişehir Gaziantep'un resmi Twitter hesabından "Hele bakın kim gelmiş" başlığı ve #ŞampiyonGazişehir etiketiyle yayımladığı kutlama videosunu da takipçileriyle paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından Gazişehir Gaziantep'un futbolcu ve yönetim kadrosunun yer aldığı bir fotoğraf ile birlikte "Süper Lig'e hoş geldin" mesajı yayımladı.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ise Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Süper Lig'e hoş geldin Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü. Sezon boyunca göstermiş oldukları emeğin karşılığını Süper Lig'e yükselerek alan Gazişehir Gaziantep'i ve taraftarlarını kutluyorum. Final müsabakasında göstermiş oldukları mücadele için Hatayspor'u da tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PFDK, Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi Hatayspor-Gazişehir Gaziantep maçında iki taraftar gözaltına alındı Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Ligde! CHP'nin seçim çadırına peş peşe 2 saldırı düzenlendi, bir kişi darp edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 03:44:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'e çıkan Gazişehir Gaziantep'e kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]