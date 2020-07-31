Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu - Son Dakika

Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu

Fatih Karagümrük: 6-7HAKEMLER: Cüney Çakır, Mustafa Emre İyisoy, Tarık OngunADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, (Dk.112 Adil Demirbağ), Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Tevfik Altındağ, (Dk 56 Traore), Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 56 Aosman), Volkan Şen, (Dk.

Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu, System.String[]

Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: 6-7

HAKEMLER: Cüney Çakır, Mustafa Emre İyisoy, Tarık Ongun

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, (Dk.112 Adil Demirbağ), Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Tevfik Altındağ, (Dk 56 Traore), Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 56 Aosman), Volkan Şen, (Dk.46 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz (Dk. 46 Dibba)

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 78 Koray Altınay), Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem (Dk.90+3 Engin Bekdemir), Attamah, Ndao, Çağrı Ortakaya, Sabo, Darri (Dk.78 Bülent Cevahir), Sobiech (Dk. 63 Emeghara)SARI KARTLAR: Tarık Çamdal, Traore, (Adana Demirspor) - Sabo, Çağrı Ortakaya, Barş Başdaş (Fatih Karagümrük)GOLLER: Dk. 40 Çağrı Ortakaya (Fatih Karagümrük) - Dk. 69 Dibba (Adana Demirspor)

TFF 1'inci Lig Play-Off final karşılaşmasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 sona eren maçta, rakibine penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayan Fatih Karagümrük, 6'ncı İstanbul takımı olarak Süper Lig'e çıktı.7'nci dakikada Erkan Zengin orta sahadan çıkardığı pasla Volkan Şen'i kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Kaleci Aykut zamanında kalesini terk ederek ceza sahası dışında topu uzaklaştırdı.29'uncu dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kaldı. Volkan kale yerine aut çizgisinden topu dışarı attı.36'ncı dakikada Ramazan Civelek'in sağ taraftan yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.40'ıncı dakikada Tarık Çamdal'ın yaptığı faulü Alpaslan kullandı. Ceza yayı üzerinde uçarak kafa vuran Çağrı topu filelere gönderdi: 0-1.45+1'inci dakikada sağ taraftan Sinan'ın ortasında arka direkte topla buluşan Erkan Zengin'nin kafa vuruşu kaleci Aykut'un kontrolünde auta çıktı.68'inci dakikada Ndao'nun sağ taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortada topla buluşan Emeghara yaklaşık üç metreden topu auta attı.69'uncu dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında sol taraftan ceza sahasına giren Dibba'nın rakibini geçerek çektiği şutta top ağlara gitti: 1-1.84'üncü dakikada Tarık'ın pasıyla buluşan Traore'nin ceza sahasına girerek çektiği şutta, kaleci Aykut son anda topu kornere çeldi.88'inci dakikada Erkan Zengin tek başına topu yaklaşık 20 metre sürdü. Ceza sahası dışından çektiği şutu ise kaleci Aykut çift yumrukla uzaklaştırdı.Karşılaşmanın normal süresine maçın hakemi Cüneyt Çakır 5 dakika ekledi. Ancak bu dakikalarda gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzatmaya gitti.94'üncü dakikada sağ taraftan cizgiye inen Emeghara topu dışarı çıkardı. Ceza yayı köşesinde topla buluşan Engin Bekdemir'in şutunu kaleci Kurtuluş köşeden kornere çeldi.103'üncü dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Dibba topu penaltı noktasının dışına ortaladı. Aias Aosman önünde kimse olmamasına rağmen topu sürmek yerine çektiği şutta topu kaleci Aykut'a teslim etti.112'nci dakikada ceza sahasına giren Emeghara topu altıpas üzerinde olan Ndao'ya aktardı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ndao topu kale yerine üsten auta gönderdi.120'nci dakikada kazanılan serbest vuruşu ceza yayı üzerinden Erkan Zengin kullandı. Erkan'ın doksana gönderdiği topu Aykut aynı güzellikle kornere çeldi.Uzatma dakikalarında da başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşmada 1-1'lik sonucun ardından penaltı atışlarına geçildi.Adana Demirspor adına penaltıları Erkan Zengin, Hasan Kılıç, Aosman, Dibba, Adil Demirbağ gole çevirirken, Mehmet Uslu penaltıyı kaçırdı.Fatih Karagümrük adına penaltı atışlarını kullanan Engin Bekdemir, Attamah, Ndao, Koray Altınay, Sabo, Fatih Kuruçuk ise fileleri havalandırdı.Penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 7-6 yenen Fatih Karagümrük Süper Lig'e çıkan üçüncü takım oldu.


- Ankara
Fatih Karagümrük, Erkan Zengin, Volkan Şen, Fatih, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:11

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'e çıkan son takım Fatih Karagümrük oldu - Son Dakika Spor
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