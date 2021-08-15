Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay'da yüzler gülüyor

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra çıktığı maçta Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, sezona galibiyetle başlamayı başardı.

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra çıktığı maçta Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, sezona galibiyetle başlamayı başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, yeni oyuncuları Daouda Bamba (2) ve Thaciano'nun golleriyle ilk haftayı galibiyetle tamamladı. Süper Lig'deki 42. sezonunda birinci hafta maçlarında 14. galibiyetine ulaşan Altay, daha önce ligin ilk haftalarında Bursaspor'u 3, Eskişehirspor ve Samsunspor'u ikişer, Adana Demirspor, Adanaspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Göztepe ve MKE Ankaragücü'nü birer kez mağlup etmişti. Kulübün sportif direktörü İbrahim Akın, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonunda takımda futbolcu olarak görev yapıyordu. Altaylı futbolcular maçtan sonra sosyal medya hesaplarından lige galibiyetle başlamanın sevincini paylaştı. Ligin ikinci haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Altay, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

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