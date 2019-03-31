Son Dakika Haberleri: Süper Lig'e Son İki Adım

Süper Lig'e Son İki Adım

1 saat önce

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını 91-53'lük skorla mağlup ederek süper ligin kapısını araladı.

Süper Lig'e Son İki Adım, System.String[]
Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını 91-53'lük skorla mağlup ederek süper ligin kapısını araladı.

Ceylanpınar Belediyesi Engelliler Basketbol takımı bugün sahasında Ankara Büyükşehir Belediyesi Engelliler Basketbol takımını ağırladı. Ceylanpınar Kapalı spor salonunda oynanan maç çekişmeli geçti. Üst üste attığı basketlerle üstünlüğü elden bırakmayan Ceylanpınar ekibi 91-53'lük skorla maçtan galip ayrıldı. Takım antrenörü Metin İdoğ maç sonrası yaptığı açıklamada süper lige giden yolda büyük bir yol kat ettiklerini söyledi. Lig'de son iki maçın kaldığını belirten İdoğ, "Zafer kutlamamızı yapmak için son iki maçımız kaldı. Bugünkü maçı alarak süper lige çıkmayı büyük oranda garantilemiş olduk. Önümüzdeki iki maçı da alarak inşallah Ceylanpınar'ı süper ligde temsil edeceğiz. Bu gururu yaşatan takım arkadaşlarıma ve bizden desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Ceylanpınar halkına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olympiakos, Islam Slimani'yi Transfer Etmek İstiyor Los Angeles Lakers'ta LeBron James Sezonu Kapattı Porto'nun Yıldızı Alex Telles, Penaltı Atarken Sakatlandı! Şampiyonlar Liginde Sistem Değişiyor!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 14:43:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Süper Lig'e Son İki Adım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]