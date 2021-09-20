Süper Lig'e süper başlangıç - Son Dakika

Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Süper Lig'e süper bir başlangıç yaptı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Salonu'nda MYK Hentbol Takımı ile karşılaşan Yeşil-Beyazlılar sahadan 34-28 gibi net bir skorla galip ayrıldı. Lige etkili bir giriş yapan Yeşil-Beyazlılarda maçın adamı attığı 8 golle Mikail Yıldırım oldu.

Önümüzde uzun bir maraton var İlk maçı kazanarak önemli bir başarı elde ettiklerini Mamak Belediyesi Hentbol Takımı Baş Antrenörü İdris Tan, " İlk defa Süper Lig'de mücadele ediyoruz. Önümüzde hem uzun bir maraton hem de güçlü rakipler var. Ligde iyi bir mücadele örneği sergileyerek başarı elde etmeye çalışacağız. Başta teknik ekibi ve sporcularımızı aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum" dedi.