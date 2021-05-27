Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde yeni yönetimi borç yükü bekliyor - Son Dakika

Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde yeni yönetimi borç yükü bekliyor

27.05.2021 17:23
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde yeni yönetimi borç yükü bekliyor, System.String[]

MKE Ankaragücü'nde haziran ayında yapılacak kongrede göreve gelecek yeni yönetimi 274 milyon liralık borç yükü bekliyor.

MKE Ankaragücü'nde haziran ayında yapılacak kongrede göreve gelecek yeni yönetimi 274 milyon liralık borç yükü bekliyor.

Süper Lig'de bu sezon küme düşen MKE Ankaragücü'nde mevcut başkan Fatih Mert, 3-10 Haziran tarihlerinde yapılacak kongrede başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı. Göreve gelecek yeni yönetimi de büyük bir borç bekliyor. Sarı-lacivertli kulübün 274 milyon lira borcu bulunurken, bu borçların çoğunluğu uzun vadeye yayılmış durumda. Seçimi kazanacak başkan ve yönetim kurulunu, kısa vadede en çok FIFA ve TFF'ye şikayet konusu olan dosyalar ile transfer yapılabilmesi için ödenmesi zorunlu olan vergi ve SGK borçları zorlayacak. Başkent ekibinde FIFA ya da TFF'den her an transfer yasağı getirebilecek toplamı 21 milyon TL tutarında; 13 ayrı futbolcu, teknik heyet, kulüp ve menajer borç dosyası ile 50 milyon TL'nin üzerinde vergi, SGK ödemesi bulunuyor.EN YÜKSEK MEBLAĞ SCARIONE'YE AİTAnkaragücü'nün FIFA ya da TFF nezdinde şikayet edildiği dosyalar arasında meblağı en yüksek dosya Arjantinli on numara Oscar Scarione'ye ait. 333 bin Euro tutarındaki bu dosyayı, Demokratik Kongolu önlibero Wilfred Moke'nin 300 bin Euro'luk alacağı izliyor. Başkent ekibinin FIFA'daki bir başka yüklü dosyasının konusu ise Torgeir Borven'in bonservisi için Rosenborg'a ödenecek 285 bin Euro'luk borç oluşturuyor.Ankaragücü'nün transfer yasağına neden olabilecek, FIFA ve TFF'ye şikayet edildiği diğer dosyalar ve yaklaşık miktarları şöyle: Hector Canteros: 260 bin Euro Luzern Kulübü (Idriz Voca'nın bonservisi): 225 bin Euro Fuat Çapa: 1,7 milyon TLGelmin Rivas: 140 bin Euro Konrad Michalak: 130 bin Euro Orçun Yücel (Menajer): 97 bin Euro Nduka Ozokwo: 80 bin Euro Dever Orgill: 33 bin Euro Randers Kulübü (Saba Lobjanidze'nin bonservisi): 25 bin Euro Gerson Rodrigues: 15 bin Euro Sayı olarak fazla gözükse de şu anda FIFA ve TFF'de işlem gören 13 dosyanın toplamı, geçmiş dönemde sadece Thomas Heurtaux'a ödenen yaklaşık 2,3 milyon Euro'nun bile altında bulunuyor. Ankaragücü, Fatih Mert'in başkanlığı döneminde 3 kez transfer yasağı kaldırırken, bu işlemler için futbolculara 20 milyon Euro ödemiş, stopajla birlikte kulüp kasasından 23 milyon Euro çıkmıştı.FATİH MERT VE YÖNETİMİ 2 KEZ KÜME DÜŞTÜAnkaragücü'ne 31 Ekim 2019'da başkan olan Fatih Mert, 2018-19 sezonunun devre arasında transfer yasağını kaldırarak takımı ligde tutmayı başarmıştı. Geçtiğimiz sezon aynı başarıyı yakalayamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'e veda etse de pandemi nedeniyle küme düşmenin kaldırılmasının ardından bu sezon da Süper Lig'de boy gösterdi. Ancak, Başkent ekibi kötü sondan bu sezon kurtulamadı. 40 maç sonunda 38 puan toplayan Ankaragücü, bir kez daha Süper Lig'e veda etti. Takımın başında yaklaşık 2.5 sezon kalan Fatih Mert, sarı-lacivertli kulüple 2 kez küme düşme acısı yaşadı.

- Ankara
Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde yeni yönetimi borç yükü bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Ankaragücü, Euro, Borç, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nde yeni yönetimi borç yükü bekliyor - Son Dakika Spor


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