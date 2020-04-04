Süper Lig'e verilen ara Fenerbahçe'de en çok onlara yaradı

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Korona salgını nedeniyle lige verilen ara, sakatlık yaşayan ve form grafiğinde gerileme yaşayan bazı Fenerbahçeli futbolculara adeta ilaç gibi gelecek. Bu aradan en iyi şekilde yararlanması ve sıçrama yapması beklenen futbolcular şunlar:



Altay Bayındır: Kasık fıtığı nedeniyle ağrılarla maça çıkıyordu. Salgının henüz ilk günlerinde başarılı bir ameliyat geçirerek bu aranın en çok yaradığı futbolcu oldu. Salgın döneminde iyileşecek ve haziranda formasına kavuşacak.



Vedat Muriqi: Kupada gördüğü kart ve sonrasındaki 'etik' tartışmaları nedeniyle adeta el freni çekilmiş ve son 8 maçta 1 golde kalmıştı. Arayı evinde ailesiyle geçirdi ve moral depoladı. Golcü futbolcu İtalyan ve İngiliz kulüplerinin de gözdesi.



Hasan Ali Kaldırım: Uzun bir sakatlık dönemi sonrası maç eksiği nedeniyle formsuz gözükmüştü. Samandıra Tesisleri'ndeki spor salonunun bir benzerini evine kurdurdu. Instagram hesabından sık sık kişisel antrenman fotoğraflarını paylaşan Kaldırım, "Haziran ayına zımba gibi geliyorum" mesajı veriyor.



Jailson: Ersun Yanal'ın stoperde görev verdiği, alınan sonuçların faturasını adeta tek başına sırtlanan Brezilyalı oyuncu da moral bozukluğunun tavan yaptığı günlerde lige verilen arada bebeğiyle ve ailesiyle vakit geçirip yeniden enerji depoluyor.



KAPTANI İYİLEŞİYOR



Garry Rodrigues: Uzun bir sakatlık sürecinden çıktıktan sonra bu arayı antrenmanlarla geçirip form tutuyor.



Emre Belözoğlu: Mükemmel başladığı sezonda takımın kötü gidişiyle morali bozulan kaptan, yaşına göre yüksek performans gösterince sakatlıkları da başlamıştı. Emre de bu arayı ailesiyle iç içe ve antrenmanla geçiren futbolcular arasında.



