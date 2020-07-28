Süper Lig'e "yabancı" damgası - Son Dakika

Süper Lig'e "yabancı" damgası

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla sona eren 2019-2020 sezonuna yabancı futbolcular damgasını vurdu.

Süper Lig'e

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in şampiyonluğuyla sona eren 2019-2020 sezonuna yabancı futbolcular damgasını vurdu.

Süper Lig'de toplam 524 futbolcu görev alırken, bunların 275'i yabancı, 249'u ise Türk oyuncular oldu.

Ligde 9 yabancı ve 11 Türk futbolcu, geride kalan sezonda iki farklı takımda forma giydi.

Yabancı futbolcular, ligde toplam 393 bin 822 dakika (yüzde 65,3) mücadele ederken, yerli oyuncular ise 209 bin 498 (yüzde 34,7) dakika sahada kaldı.

Sadece Sivasspor'da yerliler daha çok sahada kaldı

Süper Lig'de sadece Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular, yabancı oyunculardan daha fazla süre aldı.

Sezonu dördüncü sırada bitiren kırmızı-beyazlı takım, ligde 13 yerli ve 14 yabancı futbolcuyla mücadele etti.

Demir Grup Sivasspor'da yerli futbolcular 17 bin 615 dakika sahada kalırken, yabancılar ise 15 bin 976 dakika görev aldı.

Yabancılar en fazla süreyi Galatasaray'da aldı

Galatasaray, ligde yabancı futbolculara en fazla görev veren takım olarak öne çıktı.

Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligde yerli oyuncuların en az süre aldığı ekip oldu.

Galatasaray'da sezon boyunca 19 yabancı ve 13 Türk futbolcu forma giydi. Yabancı futbolcular 25 bin 491 dakika, yerliler ise 8 bin 7 dakika sahada kaldı.

En fazla yabancı oynatan Kasımpaşa

Süper Lig'de geride kalan sezonda sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu Kasımpaşa oynattı.

Lacivert-beyazlı takım, sezon boyunca 20 yabancı futbolcuya şans tanıdı.

Bu alanda Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Hes Kablo Kayserispor, 19'ar oyuncuyla ikinci sırayı paylaştı.

Küme düşen Hes Kablo Kayserispor, ligde 23 kişiyle en fazla Türk oyuncu oynatan takım oldu.

Goller de yabancılardan

Süper Lig'de geride kalan sezonda gollerin çok büyük bölümünü yabancı futbolcular kaydetti.

Kendi kalelerine dahil, ligde atılan 875 golün 632'sini (yüzde 72,2) yabancı, 243'ünü (yüzde 27,8) ise yerli futbolcuların imzası bulunuyor.

Ligde sadece Demir Grup Sivasspor ile Göztepe'de Türk oyuncular, yabancılardan fazla gol attı.

Yerli ve yabancı oyuncular

Süper Lig takımlarının 2019-2020 sezonunda oynattığı Türk ile yabancı oyuncuların sayısı, futbolcuların aldığı süre ve attığı goller şöyle:

TürkYabancı
TakımlarFutbolcuSüreGolFutbolcuSüreGol
Aytemiz Alanyaspor12882310132479051
Beşiktaş151131828162224331
BtcTurk Yeni Malatyaspor121176110152170234
Çaykur Rizespor1285304192504734
Demir Grup Sivasspor131761528141597627
Fenerbahçe191621322131723236
Fraport TAV Antalyaspor171476417151875124
Galatasaray13800714192549141
Gaziantep FK111069313152283336
Gençlerbirliği14114355152192534
Göztepe151423828141935116
Hes Kablo Kayserispor2398788192366032
İttifak Holding Konyaspor12122246152121330
Kasımpaşa141179815202166938
Medipol Başakşehir13100598162356657
MKE Ankaragücü18980410172365921
Trabzonspor151093010152260566
Yukatel Denizlispor12114087142210924
TOPLAM260209498243284393822632

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:33

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'e 'yabancı' damgası - Son Dakika Spor
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