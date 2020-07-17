Süper Lig'e yerli teknik direktör damgası! Son 12 sezonda... - Son Dakika

Süper Lig'e yerli teknik direktör damgası! Son 12 sezonda...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunda bitime iki hafta kala şampiyonluk şansı kalan takımlardan Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'da yerli teknik direktörler görevde bulunuyor.

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Okan Buruk'un başında bulunduğu Medipol Başakşehir, bitime iki hafta kala en yakın takipçisi Trabzonspor'un 4 puan önünde yer alıyor. Şampiyonluk şansını son iki haftada sürdüren Trabzonspor'da da Hüseyin Çimşir teknik direktörlük koltuğunda oturuyor.


Ligde 2007-2008 sezonundan bu yana olduğu gibi yine bir yerli teknik adam, takımını şampiyonluğa taşıyacak. Takımlar, son 12 sezonda olduğu gibi bu yıl da yerli bir teknik direktörlerle şampiyonluk ipini göğüsleyecek.


- Türk teknik adamlar son 12 sezona damga vurdu


Süper Lig'de geride kalan 61 sezonun 26'sında Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 12 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.


Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heniz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam yönetimindeki Bursaspor, 2010-2011 sezonunu Aykut Kocaman idaresindeki Fenerbahçe, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, 2013-2014 sezonunu Ersun Yanal yönetimindeki Fenerbahçe, 2014-2015 sezonunu Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarını yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray şampiyon tamamladı.


- Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam


Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.


Son 12 sezonda Galatasaray 6, Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını kazandı.


2006-07 Fenerbahçe | Arthur Antunes Coimbra "Zico" | Brezilya 2007-08 Galatasaray | Cevat Güler | Türkiye 2008-09 Beşiktaş | Mustafa Denizli | Türkiye 2009-10 Bursaspor | Ertuğrul Sağlam | Türkiye 2010-11 Fenerbahçe | Aykut Kocaman | Türkiye 2011-12 Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye 2012-13 Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye 2013-14 Fenerbahçe | Ersun Yanal | Türkiye 2014-15 Galatasaray | Hamza Hamzaoğlu | Türkiye 2015-16 Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye 2016-17 Beşiktaş | Şenol Güneş | Türkiye 2017-18 Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye 2018-19 Galatasaray | Fatih Terim | Türkiye


Trabzonspor, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 12:36 

Son Dakika Spor Süper Lig'e yerli teknik direktör damgası! Son 12 sezonda... - Son Dakika Spor
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