Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı - Son Dakika

Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı

27.05.2021 10:14
Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı, System.String[]

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, bugüne kadar 5 play-off'ta başarısızlığının aksine Süper Lig vizesi aldı.

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay, bugüne kadar 5 play-off'ta başarısızlığının aksine Süper Lig vizesi aldı.

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonuna kadar ligde en fazla yer alan ekiplerden biri olan Altay, TFF 1. Lig'e düştükten sonra play-off oynadığı 2005-2006'da finalde Sakaryaspor'a, 2006-2007'de de yine finalde Kasımpaşa'ya yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

2008-2009'da da play-off ilk maçında Kasımpaşa'ya yenilerek elenen siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon Yükselme Grubu maçlarında, son maçta Konyaspor'la berabere kalarak Süper Lig biletini kaçırdı.

2010-2011'de TFF 1. Lig'e veda ettikten sonra 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de dün play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu Marco Paixao'nun golüyle 1-0 yenerek 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü.

İstanbul'da bu sefer kazandı

En son 2009-2010 sezonunda Süper Lig'e çok yaklaşan İzmir'in siyah-beyazlı ekibi, tek devreli lig usulüyle oynanan yükselme maçlarının sonuncusunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yine Cüneyt Çakır'ın yönettiği müsabakada Konyaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Bu maçların ardından puanını 7'ye çıkaran Konyaspor, Altay'ın 2 puan önünde Süper Lig'e yükseldi.

3 farklı teknik direktör

2018-2019 sezonunu onuncu, 2019-2020'yi ise play-off barajının 1 sıra gerisinde tamamlayan Altay, 2020-2021 sezonuna teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde başladı.

Yücel İldiz'le 19. haftanın ardından yollarını ayıran siyah-beyazlı ekip, 21. haftada takımın başına Osman Özköylü'yü getirdi. Siyah-beyazlı ekip, Özköylü yönetiminde art arda aldığı 5 galibiyetle lider GZT Giresunspor'la puan farkını 15'ten 4'e, ikinci durumdaki Yılport Samsunspor'la ise 11 puanlık farkı 1'e kadar düşürdü.

Ancak daha sonra ilk 2 iddiasından uzaklaşan Altay, 32. haftadaki Akhisarspor maçından bir gün önce sürpriz bir kararla Özköylü ile yollarını ayırdı.

Son 2 maç öncesinde Mustafa Denizli'yi takımın başına getiren Altay, Denizli yönetiminde play-off dahil çıktığı 5 maçı da kazanarak Süper Lig'e döndü.

Yücel İldiz ve Osman Özköylü'den tebrik

Denizli'den önce Altay'ı çalıştıran Yücel İldiz ile Osman Özköylü, siyah-beyazlı ekibin Süper Lig'e yükselmesini kutladı.

İldiz, Altay'ın şampiyonluk hedefine ulaşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Başta Mustafa Denizli hocamı, futbolcu kardeşlerimi, başkan ve yönetim kurulunu canı gönülden kutluyor, şampiyonluğun tüm Altay camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Osman Özköylü de açıklamasında şunları kaydetti:

"Sezon içerisinde görev yapmaktan onur duyduğum büyük Altay camiasını Süper Lig'e çıkmış olmasından dolayı kutluyor, emeği geçen, katkısı olan herkesi tebrik ediyorum. Süper Lig'e 'hoş geldin' şampiyon."

Tecrübeli kadro başarıyı getirdi

Teknik direktör Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'un ardından Altay'ın başında Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi.

Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre geçen sezon Süper Lig'e yükselen Atakaş Hatayspor'da Mehmet Altıparmak'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı. Mert Nobre, futbolculuğunda da 2014-2015'te Kayserispor, 2017-2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 2018-2019'da Gençlerbirliği ile Süper Lig'e çıkmıştı.

İzmir temsilcisinde bu sezon kadroda yer alan oyunculardan 17'si daha önce olduğu gibi bir takımla Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Bu isimler ve daha önce Süper Lig'e çıktıkları ekipler şöyle:

Adam Stackhowiak: Denizlispor (2018-2019)

Cihan Topaloğlu: Çaykur Rizespor (2017-2018)

Çağlar Birinci: Kayserispor (2014-2015)

Erhan Çelenk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018), Gaziantep (2018-2019)

Gençer Cansev: Başakşehir (2013-2014), Göztepe (2016-2017), MKE Ankaragücü (2017-2018)

Jasmin Scuk: Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018/ 2019-2020)

Lokman Gör: Antalyaspor (2014-2015), Göztepe (2016-2017), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

İlhan Depe: Balıkesirspor (2013-2014), Kardemir Karabükspor (2015-2016)

İbrahim Öztürk: Sivasspor (2016-2017)

Mehmet Erdem Uğurlu: Gaziantep (2018-2019)

Murat Akça: Kardemir Karabükspor (2015-2016), Yeni Malatyaspor (2016-2017)

Ozan Evrim Özenç: Antalyaspor (2014-2015)

Rıdvan Şimşek: Elazığspor (2011-2012), Sivasspor (2016-2017), Gaziantep (2018-2019)

Tolga Ünlü: Konyaspor (2012-2013), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2017-2018)

Yekta Kurtuluş: Kasımpaşa (2008-2009)

Zeki Yıldırım: Antalyaspor (2014-2015), Fatih Karagümrük (2019-2020)

Ziya Alkurt: Denizlispor (2018-2019)

Spor Toto Süper Lig, Altınordu, Play Off, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Sivas'ta nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan beyaz bantlı dağ engereği görüldü Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Cinayet, 9 yıl sonra çözüldü! İç çamaşırındaki kan lekesi katili ele verdi Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Serenay Sarıkaya, aşk iddialarını yalanladı: Haldun benim arkadaşım! Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Din Kültürü öğretmeni, İçişleri Bakanı Soylu'ya silahlı fotoğrafıyla destek oldu, sosyal medyada gündem oldu Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL Kaçak içki ve sigaralar yakılarak imha edildi! Piyasa değerleri 10 milyon TL

Son Dakika Haberleri
10:52 360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı
10:51 Cesedi tarlada bulunmuştu! Firari katil zanlısı, öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce de alıkoymuş
10:49 Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı
10:44 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, tatilde öpüşürken yakalandı
10:30 Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim
10:14 Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti
10:12 Villarreal kupayı aldı, Devler Ligi'ne gidecek Beşiktaş ve Galatasaray'ı yaktı
10:07 Dünyaca ünlü dev bankadan flaş adım! HSBC, ABD'den çekiliyor
09:56 Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor
09:43 Ünal Aysal'dan başkan adaylarına destek: Yeter ki birleşin, biz destek veririz
360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı 360 bin liraya araç alıp başına gelmeyen kalmayan adam, hukuk mücadelesinden zaferle çıktı         
10:53
Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı Altay Süper Lig'e çıktı, binlerce taraftar kısıtlamalara karşın meydanlarda kutlama yaptı         
10:49
Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim Ali Koç: Şampiyon olsaydık bırakabilirdim ama başarı sözümü yerine getirmedim         
10:30
Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti Tacize uğrayıp dayak yiyen kadını kurtarmak isteyen boks antrenörü, hayatını kaybetti         
10:22
Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
10:14
Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor Azerbaycan ordusu, mayın döşeyen Ermeni askerleri esir aldı! Sınırda sıcak saatler yaşanıyor         
09:56
Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı Son Dakika! 4 yıldır aranan FETÖ'nün emniyet mahrem imamı, Ankara'da yakalandı         
09:49
Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar Alışveriş yapan kadının etek altı görüntülerini çekti! Markette mide bulandıran anlar         
09:31
Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu Oyuncu Ümit Erdim, pilot oldu! İlk yolculuğunda ünlü isimleri uçurdu         
09:25
Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor Maske zorunluluğu hayatımızdan çıkabilir! 1 Haziran'da normalleşme adımları başlıyor         
09:18
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Defne" imasına Canan Kaftancıoğlu'ndan çok sert sözler         
23:18
Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti Evli kadın kabusu yaşadı! Yardım istediği ambulans görevlileri şehir dışına götürüp, tecavüz etti         
22:18
Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi Sedat Peker, Defne Samyeli'nin sert tepkisinin ardından özür diledi         
20:11
Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı Sedat Peker'in ''Defne'' tweetinin ardından Defne Samyeli'den ismini açıkla çağrısı         
19:50
Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Pınar Altuğ'un mini şortlu paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
19:09
Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış Kanalizasyon tıkanınca korkunç cinayet ortaya çıktı! Kız arkadaşını öldürüp, ceset parçalarını klozete atmış         
17:57
Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2021 10:59:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Süper Lig'e yükselen Altay'da bu sezon 3 teknik direktör görev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement