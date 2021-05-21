Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti - Son Dakika

Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti

21.05.2021 14:51
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, Ukraynalı genç yıldız Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Ukraynalı genç yıldız Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.

Transfer dönemine hızlı bir şekilde giriş yapan Gaziantep FK, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen ve daha sonra Gaziantep FK altyapısına transfer edilen 19 yaşındaki Ukraynalı Vladyslav Kobylianskyi ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. Orta saha mevkiinde oynayan genç futbolcunun transferi hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK yöneticileri, gelecek vaat eden bir transfer olduğunu belirterek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Gaziantep FK, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Shakhtar Donetsk altyapısında yetişen Ukraynalı genç yıldız adayı Vladyslav Kobylianskyi ile beş yıllık anlaşmaya varmıştır. Geçtiğimiz sezon altyapımızda antrenmanlara çıkan ve gösterdiği performansla dikkat çeken Vladyslav Kobylianskyi, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Cihan Koçer ve Altyapı Koordinatörümüz İsmail Acar'ın da katılımıyla profesyonel sözleşmeye imza attı. Genç yıldız adayımız Vlad'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

VLADYSLAV KOBYLİANSKYİ'NİN FUTBOL KARİYERİ

2 Ocak 2002 yılında Ukrayna'nın Donetsk şehrinde dünyaya gelen Vlad, futbola Ukrayna Ligi'nin köklü takımlarından Shakhtar Donetsk'de başladı. 2018 yılında profesyonel sözleşmeye imza atan genç yıldız adayı, Shakhtar Donetsk U-19 takımıyla 5 kez de UEFA Gençlik Şampiyonlar Ligi'nde forma giydi. Ukrayna U-17 Milli Takımının da formasını 6 kez terleten genç futbolcu, merkez orta saha mevkiinde forma giyiyor. Geçtiğimiz sezon boyunca Gaziantep FK altyapısında forma giyen genç futbolcu, gösterdiği performansla profesyonel sözleşme imzaladı. Özellikle sol ayağını oldukça etkili kullanabilen Vlad, ülkesinin de en çok gelecek vaat eden futbolcuları arasında gösteriliyor.

"POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCUYU ARAMIZA KATTIK"

İmza töreninde yaptığı açıklamada gelecek vaat eden bir futbolcuyu aralarına kattıklarını belirten Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Vekili Cevdet Akınal, "Kulübümüzün sadece bugününü değil geleceğini de emin ellere alabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapacağımız saha dışı işler kadar profesyonel futbol takımımızın da potansiyeli yüksek bir takım olmasını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Ukrayna Genç Milli Takımlarında da forma giymiş olan, genç kardeşimiz Vlad ile 5 yıllık sözleşme imzaladık. Yaklaşık altı aydır altyapımızda çalışmalarına devam ediyor ve gelen raporlar neticesinde profesyonel sözleşme imzalama kararı aldık. Kendisinden beklentilerimiz çok yüksek, çünkü potansiyelinin ne olduğunu bizler biliyoruz. İnşallah kendisi göstereceği performansla kısa süre içerisinde formamızı giymeyi başarıp, adından söz ettirmeye başlayacaktır. Bu transferimizin şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. Gaziantep şehri için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"TRANSFERDEN ÖNCE DETAYLI RAPORLAR ALINDI"

Genç futbolcuların takım içerisinde bulunmasından dolayı heyecan duyduklarını ifade eden Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Koçer, "Günümüz futbolunda genç isimlerin doğru bir stratejiyle kulüplere ne gibi değerler katabileceğinin farkındayız. Bu doğrultuda Shakhtar Donestk gibi önemli bir kulüpte altyapısını tamamlamış ve genç yaşına rağmen adından söz ettirmeyi başaran Vlad'ı aramıza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisini yurt dışından da birçok kulüp istiyordu. Yaklaşık altı ay boyunca altyapımızda forma giydi ve bizler kendisini yakından takip ettik, altyapı hocalarımızın verdiği raporlarla resmi sözleşme imzalama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte adından sık sık söz ettirecek bir futbolcu olacağı konusunda kendisine güveniyoruz. Bu imza bizleri gelecek yıllar adına da heyecanlandırıyor. Yeni sezonda da başarılara koşacak bir takım oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Demir/İHA)

Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti
Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti

Spor Toto Süper Lig, Shakhtar Donetsk, İsmail Acar, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK Ukraynalı genç yıldızı transfer etti - Son Dakika Spor


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