Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs'ta yeni başkanını seçecek

Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurula gidecek.

Süper Lig ekibi Gaziantep, 25 Mayıs Salı günü olağan seçimli genel kurula gidecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübü bünyesinde barındıran Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Derneği, Olağan Seçimli Genel Kurul tarihini belirledi. Buna göre, genel kurul 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 14.00'de kulüp tesislerinde gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise genel kurul 2 Haziran'a ertelenecek. Kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi, geçtiğimiz günlerde sezonun bitmesiyle görevi bırakacağını açıklamıştı.

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı taslak teklifini hazırladı: Üç kez faaliyetten men edilen işletmelerin ruhsatları iptal edilecek

Kitap krizi ayrılık getirdi: Barış Murat Yağcı ile sevgilisi Nisa Bölükbaşı'nın ilişkisi bitti

Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım

Son dakika! Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, geçici olarak para çekmeyi durdurdu

Ünlü oyuncu Melis Sezen, dizi çekimine giderken gördüğü yaralı sıpanın yardımına koştu

Mescid-i Aksa'yı korumak için binlerce Filistinli yürüyüşe geçti

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

Tüm ülkede aranan 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı