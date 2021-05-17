Büyükekşi: "Kadro kalitemizi gösterdik" - Son Dakika

Büyükekşi: "Kadro kalitemizi gösterdik"

17.05.2021 11:59
Büyükekşi:

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak sezonun son maçında Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparak sezonun son maçında Hatayspor karşısında alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 42. haftasında deplasmanda Hatayspor'a karşı alınan galibiyetin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Mehmet Büyükekşi, "Ligin sonuna yaklaştıkça, tüm takımlarda gözle görülür düşüşler yaşandı. Gerçekten pandeminin de etkisiyle inanılmaz yoğun bir maç programını atlatmak zorunda kaldık. Haftada üç maç yapmak Türk futbolunun alışık olmadığı bir takvimdi ve bu süreci her takım etkilenerek geçirdi. Ligin son maçına tam 11 futbolcumuzdan yoksun olarak sahaya çıkmak zorunda kaldık. Hem pozitif vaka sayıları, hem sakat oyuncularımız aramızda olamadı ancak bir kez daha kadro kalitemizi gösterdik. Hatayspor gibi ligin güçlü ekiplerinden birini bu sezon ilk kez bir arada oynayan bir takımla mağlup ettik. Bu galibiyetin değeri 3 puandan daha fazlaydı, hem Mustafa Burak gibi genç ve gelecek vadeden bir kaleciyi Türk futboluna sunduk hem de kadromuzda oynayan oynamayan tüm oyuncularımızın kalitesini bir kez daha gösterdik. İçinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında bu galibiyetin değeri bizim için çok fazlaydı" dedi.

"Galibiyet en güzel hediyeydi"

Yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü başkanlık görevinin sonuna geldiğini ve Hatayspor galibiyetinin ardından futbolcularının galibiyeti kendilerine hediye etmelerinden dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Mehmet Büyükekşi, "Hatayspor maçı öncesi futbolcularımızla bir araya gelme fırsatımız oldu. Kendileriyle son kez bir görüşme yaparak, onlara olan sevgimizi ve güvenimizi yineledik. Oyuncularımıza, başkan olarak son kez tribünde olacağımı da ilettim. Maçın ardından futbolcularımızın da bizlere galibiyet hediye etmesinden dolayı çok memnun olduk. Gerçekten çok zorlu şartlar altında iki sezonu bıraktık ancak her zaman adımızdan söz ettirmeyi başardık. Şartlar ne olursa olsun her zaman birbirine sıkı sıkıya bağlı bir aile olduk. Beşincilik yarışını sezon boyunca bırakmadık ancak geçtiğimiz haftalarda üst üste aldığımız şanssız sonuçlarla birlikte ne yazık ki uzaklaştık. Geçtiğimiz sezonu 18 takım arasında 8. sırada bitirmiştik, bu sezon ise 21 takımlı ligde 9. sırada tamamladık. Geçtiğimiz sezon ligde alt sıralarımıza on takım bulunurken, bu sezon ise on iki takımı ardımızda bırakmayı başardık. Elbette ki ilk beş hedefimizi gerçekleştirmeyi çok isterdik ancak futbol böyle bir oyun. Yine de bu güçlü takım olgusu gelecek sezonlarda da adından söz ettirecektir. Bu vesileyle bir kez daha bu sezon emeği geçen futbolcularımıza, teknik heyetimize, yönetim kurulumuza, Gaziantep şehrine ve tüm personelimize teşekkür ederim" diye konuştu.

"Muhammet Demir, Milli Takım'ı sonuna kadar hak etmişti"

Bu sezon 17 gol 6 asistlik performans gösteren Muhammet Demir'in Milli Takım'a davet edilmemesinin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak Süper Lig'e çıktığımız günden bu yana oynadığımız futbolla bu lige renk katmayı başardık. ve birçok ismi Türk futboluna yeniden kazandırmayı başardık. Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kenan Özer, Muhamet Demir ve diğer futbolcularımız. İki yıldır tek bir hedefimiz vardı, gösterdikleri performansla A Milli Takım'a gitmeyi bize göre hak eden futbolcularımızı orada görebilmek ve kulübümüzü de ay-yıldızlı bayrağımız altında temsil etmeleriydi. Ancak ne yazık ki, hem kulübümüzün hem de oyuncularımızın performansı görmezden gelindi. Özellikle Muhammet Demir bu sezon 17 gol atıp 6 da asist yaparak, Türkiye'deki en dikkat çekici performanslardan birini sergiledi. Üstelik bu gollerin sadece bir tanesini penaltı atışından buldu, 16 golü ise akan oyunda kaydetti. Ülkemizde penaltılar dikkate alınmadan, en çok gol atan Türk futbolcusu olmayı başardı. Böylesine formdayken, Muhammet'in çağırılmaması hem oyuncumuza hem de kulübümüze bir haksızlık olduğuna inanıyorum. Muhammet Demir, bizim gönlümüzde milli takımımızın forvetidir. Elbette Muhammet bundan sonraki süreçte de elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edecektir. Kendisinin önümüzdeki süreçte de Gaziantep şehrine hizmet etmesini arzu ediyoruz ve inşallah bir gün yeniden hak ettiği ay-yıldızlı formamıza da kavuşacaktır" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Büyükekşi: Kadro kalitemizi gösterdik

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Büyükekşi: 'Kadro kalitemizi gösterdik' - Son Dakika Spor


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