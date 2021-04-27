Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt - Son Dakika

Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt

27.04.2021 16:09
Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde takımdan üç futbolcunun 35. haftadaki Kasımpaşa maçında bahis oynadığı iddialarına karşı çıkarak, oyuncularının mağdur edildiğini açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde takımdan üç futbolcunun 35. haftadaki Kasımpaşa maçında bahis oynadığı iddialarına karşı çıkarak, oyuncularının mağdur edildiğini açıkladı. Gaziantep ekibi, kadro dışı bırakılan futbolcuların tekrar antrenmanlara çıkacağını da vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Günay Güvenç, Enver Cenk Şahin ve Bilal Başacıkoğlu'nun bahis oynadıkları iddialarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Bahsi geçen futbolcuların bahis oynamadıklarını, tam aksine mağdur edildiklerini vurgulayan Gaziantep ekibi, söz konusu olaylarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Gaziantep FK yönetimi, ortaya çıkan iddiaların ardından Erzurumspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan üç futbolcunun tekrar antrenmanlara çıkmaya başlayacağını da belirtti.

"FUTBOLCULARIMIZ SAVCILIĞA GİDEREK GEREKLİ ŞİKAYETLERDE BULUNDU"

Konu ile Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde forma giyen üç futbolcumuzla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bazı basın kuruluşlarında çıkan iddiaları üzüntüyle takip ettik. Bu iddiaların ardından futbolcularımızdan kulübümüz olarak savunmalarını talep etmiş olup, kendileri de gerekli bilgi ve belgelerini kulübümüze sunmuşlardır. Bu yaşanılan gelişmelerin ardından futbolcularımız, savcılığa giderek gerekli şikayetlerde bulunmuşlardır" denildi.

"FUTBOLCULARIMIZ SUÇA KARIŞMADI, MAĞDUR EDİLDİ"

"Tarafımıza ve adli makamlara sunulan belge ve bilgiler ışığında, kulübümüzce oluşan kanaat futbolcularımızın, bir suça karışmaktan öte mağdur edildikleri yönündedir" cümlelerine yer verilen açıklamanın devamında, "Basında aleyhlerine çıkan haberler tüm bu olaylara ilave olarak mağduriyetlerini daha da arttırmaktadır. Gaziantep Futbol Kulübü olarak bu iddiaların hemen ardından yönetim kurulumuz toplanarak hem iddialara konu olan oyuncularımızı hem de takımımızı koruma amacıyla ve savunmaları tarafımıza ulaşana kadar geçtiğimiz gün oynanan BB Erzurumspor maçı kadrosuna alınmaması kararlaştırılmıştır. Ancak elde edilen gerekli belge ve bilgiler ışığında yönetim kurulumuz, oyuncularımızın bu olaylar üzerinden daha fazla yıpratılmaması gerektiğini düşünerek adli makamlara taşınan bu olayın ardından futbolcularımızın bugünden itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacağını ve maç kadrosuna alınmalarının herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini kararlaştırmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"ADLİ MERCİLER İLE TFF'NİN ARAŞTIRMALARI SÜRÜYOR"

Gaziantep ekibinden yapılan açıklamanın son kısmı ise şu şekilde:

"Olayla ilgili adli makamlarımızın yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde araştırmalar sürmeye devam edecektir. Gaziantep Futbol Kulübü olarak bu olayın bir an önce tüm gerçekleriyle gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Futbol, Bahis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gaziantep FK'dan bahis iddialarına yanıt - Son Dakika Spor


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