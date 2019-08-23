Son Dakika Haberleri: Süper Lig ekibi Gelson Dala'yı kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Gelson Dala'yı kadrosuna kattı

1 saat önce

Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Süper Lig ekibi Gelson Dala'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.


Gelson Dala, "Bana çok teklif vardı ama burayı tercih ettim. Çünkü Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımın parçası olmak istedim." dedi.


Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Gelson Dala'nın geçen sezon Portekiz'de başarılı bir performans sergilediğini belirterek, "Uzun zamandır takibimizdeydi. Hem kendisi hem de Antalyaspor için hayırlı olsun." diye konuştu.


Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kadrolarını 1-2 oyuncuyla daha güçlendirebileceklerini kaydetti.


Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Portekiz ekibi Rio Ave'de 26 maça çıkan Gelson Dala, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.


Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Dala, 22 kez Angola Milli Takımı formasını terletti ve 11 gol attı.

Antalyaspor, Portekiz, Angola, Altay, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:57 
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