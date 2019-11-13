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Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret

6 saat önce

Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak'ın ev sahipliğinde yapılacak Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakaları öncesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i ziyaret etti.

Süper Lig ekibinden Yüksel'e ziyaret, System.String[]

Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak'ın ev sahipliğinde yapılacak Kadınlar Salon Hokey Süper Lig müsabakaları öncesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i ziyaret etti.


Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 16-21 Kasım tarihleri arasında Zonguldak'ı ev sahipliği ile Site Spor Salonunda Kadınlar Hokey Salon Süper Lig maçları düzenlenecek.Zonguldak'ta ilimizi temsilen müsabakalarda Zonguldak Gençlik Merkezi Gençlik Spor Kulübü boy gösterecek. Son hazırlıklarını antrenör Köksal Kasım yönetiminde Site Spor Salonunda sürdüren Zonguldak Gençlik Merkezispor, zorlu maçlar öncesinde Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Hakan Yüksel'i ziyaret etti.


Müsabakaların en iyi ortamda oynanması için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, başta antrenör Köksal Kasım olmak üzere tüm sporculara müsabakalarda başarı temennisinde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ziyaretlerinden dolayı antrenör Köksal Kasım ve sporculara teşekkür ederek sporculara çeşitli hediyeler takdim etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 03:04 Kaynak: İHA
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