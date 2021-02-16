Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika

Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi

16.02.2021 20:17
Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi, System.String[]

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan mücadelede talimatlara aykırı hareketi nedeniyle sarı-lacivertli kulübün disipline gönderildiği duyuruldu.

Çaykur Rizespor'un ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçındaki saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'ın ise kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Hes Kablo Kayserispor kulübü görevlisi Muzaffer Yavuz'un MKE Ankaragücü müsabakasındaki talimatlara aykırı hareketi sebebiyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Rizespor PFDK'ye sevk edildi - Son Dakika Spor


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