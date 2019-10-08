Son Dakika Haberleri: Süper Lig ekipleri Zeghba'yı kadrosuna katmak istiyor!
Son Dakika Spor Süper Lig ekipleri Zeghba'yı kadrosuna katmak istiyor!

Süper Lig ekipleri Zeghba'yı kadrosuna katmak istiyor!

1 saat önce

Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan Suudi Arabistan'da kulüpler, yüksek bütçeli transferlerle futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başarmıştı.

Süper Lig ekipleri Zeghba'yı kadrosuna katmak istiyor!, System.String[]

Son yıllarda futbola önemli yatırımlar yapan Suudi Arabistan'da kulüpler, yüksek bütçeli transferlerle futbol dünyasının dikkatini çekmeyi başarmıştı.


Türkiye'den Joseph de Souza, Maicon, Giuliano, Negredo, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues ve Doukara gibi birçok oyuncu geçtiğimiz sezonlarda bu lige transfer olurken, menajer Tolgahan Tuğlu da Suudi kulüplerinin şimdiden transfer çalışmalarına başladığını ve Türkiye'de oynayan oyuncuların durumunu sorduklarını söyledi.


Futbolcu kalitesinin artmasıyla birçok Avrupa takımının oyuncu izleme ekiplerinin de Suudi ligini taramaya başladığını belirten Tuğlu'ya göre karşılıklı transferler önümüzdeki dönemlerde de yoğunlaşarak devam edecek.


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Suudi Arabistan, Türkiye, Futbol, Tuğlu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:41 
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