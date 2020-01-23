Son Dakika › Spor › Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı. - Son Dakika Spor
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:48 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktör Kemal Özdeş ile anlaştı.
Son Dakika Beşiktaş'ta sorun çok, çözüm yok Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilse de Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi Guilherme: Transfer limiti nedeniyle Beşiktaş'a transferim gerçekleşmedi Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile anlaştı