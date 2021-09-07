Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ahmed El Messaoudi ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in, son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Groningen'de forma giyen orta saha futbolcusu Ahmed El Messaoudi ile anlaştığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transfer Ahmed El Messaoudi'nin kendisini üç yıllığına kulübe bağlayacak olan resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fas uyruklu Messaoudi, 3 Ağustos 1995 yılında Belçika'nın Brussel şehrinde dünyaya geldi. Futbola Lierse alt yapısında başlayan Messaoudi, kariyerinde Lierse, Standart Liege, Mechelen, Fortuna Sittard ve son olarak da Groningen forması giydi. Başarılı futbolcu, Fas Milli Takımı adına da bir kez sahaya çıktı.

Kariyerinde 199 resmi müsabakaya çıkan Messaoudi, 19 gol atıp 14 kez de asist yapma başarısı gösterdi.