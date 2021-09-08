Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Kana Bıyık ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, defans oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, Kamerunlu savunma oyuncusuyla sözleşmesini karşılıklı anlaşılarak feshetti.
Açıklamada, "Kana Bıyık'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki aşamalarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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