Süper lig ekiplerinden Hatay için "fidan" kampanyasına destek - Son Dakika

Süper lig ekiplerinden Hatay için "fidan" kampanyasına destek

12.10.2020 22:11
Süper lig ekiplerinden Hatay için

Süper Lig kulüpleri, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan "Hatay için el ele!" kampanyasına büyük destek verdi.

Süper Lig kulüpleri, yangında ormanları zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için başlatılan "Hatay için el ele!" kampanyasına büyük destek verdi.

Kulüpler, sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında birbirine meydan okuyarak fidan bağışında bulundu.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 2 bin 14 adet tohum topu, Gaziantep FK 2 bin 727, Çaykur Rizespor bin 953, MKE Ankaragücü bin 910, Büyükşehir Belediye Erzurumspor bin 968, Göztepe bin 925, Demir Grup Sivasspor ise bin 967 fidan bağışı yaptı.

Konyaspor Kulübünün 19 bin 220 liralık fidan bağışlanacağını açıkladığı kampanyaya Kayserispor, bin 966 fidanla katıldı. Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor kulüpleri de kampanyaya bin 986'şar fidan bağışı gerçekleştirdi.

Medipol Başakşehir Fk, Spor Toto Süper Lig, Sosyal Medya, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper lig ekiplerinden Hatay için 'fidan' kampanyasına destek - Son Dakika Spor

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