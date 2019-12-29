Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor , Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı.

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Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

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