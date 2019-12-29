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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile...
6 saat önce
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaştı. Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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