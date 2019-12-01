Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
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Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'a 2-0 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz." denildi.

13 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET

Kasımpaşa, Özdeş yönetiminde ligde bu sezon 13 maçta üçer galibiyet ve beraberlik ile 7 mağlubiyet yaşadı. Lacivert beyazlılar, Süper Lig'in 13. haftasında dün oynanan maçta lider Sivasspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Lig'de son 3 maçını kaybeden Kasımpaşa, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı
Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:08 Kaynak: AA
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YORUMLAR (3)
  • KAFADAN PIYADE NIYAZI: Kasımpaşa basaksehir gibi sünni taraftarsiz takımlarin süper lig de ne işi var kardeşim o kadar anadolu takımı var sürunuyor 2.3 lige yazik.onkara destek verin bu sünni takımlara taraftarı yok birseyi yok.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır


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