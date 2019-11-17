Süper Lig ekiplerinden milli takımlara 65 futbolcu

Milli takımlara en az oyuncu gönderen kulüp
Dört büyüklerden en çok FenerbahçeAnadolu'da üç takım öne çıkıyorAfrika'ya 25 oyuncuSezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Süper Lig kulüplerinin kadrosunda bulunan 65 oyuncu, milli takım formalarını giymek için ülkelerinin kamplarında yer alıyor.Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika'da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP DENİZLİSPORMilli maç arasından dolayı 18 Süper Lig kulübü 12'nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece bir oyuncusunu milli takımlara göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A Milli Takım seviyesinde sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇESüper Lig'in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali'yi Türkiye, Gary Rodrigues'i Yeşil Burun Adaları, Zanka'yı Danimarka, Zajc'ı Slovenya ve Isla'yı da Şili Milli Takımı'na yolladı. ANADOLU'DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYORAnadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4'er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe'de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor'da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takımda yer alıyor.AFRİKA'YA 25 OYUNCUKıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda. Bu kıtaya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu göndermiş durumda. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika'ya 3'er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo, Asya kıtasına giden tek oyuncu olarak dikkat çekerken, Beşiktaş'tan Boyd, Ankaragücü'nden Orgill, Galatasaray'dan Muslera, Göztepe'den Borges, Fenerbahçe'den Isla, Çaykur Rizespor'dan Samudio, Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.Süper Lig kulüplerinden A Milli takımlara giden oyuncular şu şekilde: Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N'SakalaAnkaragücü: Orgill, MokeGençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, SannehGaziantep FK: Twumasi, Diarra, ToscaFenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, RodriguesGalatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, LeminaBeşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, BoydTrabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, HosseiniMedipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, PonckÇaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, AttamahDemir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınçİstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lungİttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia Kasımpaşa: Hajradinovic, PopovYeni Malatyaspor: Farnolle, HadebeAntalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, FredyYukatel Denizlispor: Hadi Sacko